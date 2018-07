Homem mais rico do mundo saboreia iguana em jantar de gala após premiação

Jeff Bezos foi o destaque da noite do jantar de gala, no último sábado (10), do The Explorers Club, um seleto comitê que incentiva as descobertas científicas na terra, ar e no espaço.

O criador da Amazon recebeu o prêmio anual do clube, o Buzz Aldrin Space Exploration Award, pelos seus investimentos na Blue Origin – empresa que pretende levar os homens ao espaço.

Mas o fato mais comentado nas redes sociais sobre isso foi o que ele comeu na ocasião: um prato de iguana.

O flagra foi feito pela fotógrafa Emily Driscol, que também revelou ao site Business Insider que o menu tinha outras iguarias, como tarântulas e baratas.

A mensagem por trás disso era provocar uma reflexão sobre as espécies consideradas invasoras.

O americano é o homem mais rico do mundo, de acordo com o ranking de 2018 da revista Forbes, com fortuna estimada em US$ 112 bilhões.

Seu patrimônio vem da criação da Amazon, a gigante do e-commerce mundial. Além da Amazon, ele também é dono de outros negócios, como a Blue Origin.

"Eu estou no processo de converter meus ganhos de loteria da Amazon em um preço muito menor para que nós possamos explorar o sistema solar", disse Bezos, no discurso de premiação.

Via: G1.