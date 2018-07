Motociclistas invadem casa e matam homem a tiros

Um homem foi morto com tiros de pistola dentro da casa em que morava na Rua São Pedro com Nossa Senhora das Graças, no Parque São Jorge, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta quarta-feira (14).

A princípio, o caso trata-se de uma execução, já que nada foi levado da residência.

O tenente Ronaldo, da Polícia Militar, falou o que foi apurado no local. A vítima morta morava em uma casa nos fundos."

"Os motociclistas chegaram, renderam o proprietário da casa da frente e foram até a vítima, efetuando os disparos, descreveu.

Após o crime, os atiradores fugiram rumo ignorado. Até o momento, a vítima fatal não estava identificada oficialmente.

A Delegacia de Almirante Tamandaré investiga o caso.