Uma mulher de 41 anos ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito na manhã deste domingo dia 28, na BR-277, em Ponta Grossa.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do veículo com placas de Londrina perdeu o controle do carro e capotou sobre a pista.

A passageira foi encaminhada para o Pronto-Atendimento de Ponta Grossa.