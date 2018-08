PM apreende menores de Rio Bonito por receptação

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Rio Bonito do Iguaçu atendeu um caso de receptação durante o dia de ontem (14).

De acordo com a informações, a equipe da PM recebeu várias informações dizendo que os responsáveis pelos furtos na escola da comunidade irmã Dulce seriam as pessoas de J. filho da Adélia e A.G. filho de Vera, moradores nas proximidades da escola e conhecidos por efetuarem furtos na região.

Diante das informações, os militares foram até a escola e mantiveram contato coma a diretora, a qual informou que seriam três arrombamentos na escola, e que os alunos comentaram quem seriam as pessoas, batendo com as informações recebidas via 190.

A equipe foi na casa da senhora S. C. S., a qual franqueou a entrada de sua casa onde fpra, realizadas buscas e nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais também foram na residência de seu filho C. A. S. e na sequencia até a casa da senhora A. A. S., a qual também franqueou a entrada da equipe, onde também não foi localizado nada de ilícito.

Foi informado pela senhora A. A. S. que seu filho anda com más companhias, e na sequência foi deslocado junto com o pai de um dos menores até a casa deste, onde a equipe manteve contato com a sua mãe.

Ela informou que seu filho anda também com más companhias e que ela avistou atrás da casa, dentro de uma sacola, algumas pistolas de brinquedo, mas que não sabia do que se tratava.

Foram localizadas e identificadas as pistolas de cola quente pertencentes à escola, bem como vários refis do mesmo produto.

A senhora V. informou que seu filho estava no bar do Giba em Rio Bonito Do Iguaçu, a equipe deslocou ainda até a residência de R. S. pai do popular “Machadinho”, o qual seria citado como receptador dos produtos.

Ele estava na casa e junto com seu pai, e os dois negaram tais fatos e franquearam a entrada da equipe, não sendo localizado nada de ilícito, e sendo orientados dos procedimento.

A PM então retornou a Rio Bonito e realizou a abordagem no bar do Giba, onde foram localizados os suspeitos e perguntados sobre o furto.

Em um primeiro momento todos negaram as ações, sendo lhes mostrado os produtos localizados, a pessoa de J. falou que não havia feito o furto, mas sabia que que era produto roubado, e apenas comprou um dos notebook de A., em uma troca por um celular e já havia vendido este para uma pessoa de Foz Do Iguaçu que passava por Rio Bonito, em troca de um celular J5.

Foi nesse momento que a pessoa de A. falou “vou limpar a barra dele senhores, quem fez os arrombamentos fomos eu e os irmãos C. e D., filhos da Maria”, moradores da mesma comunidade os quais ficaram com os demais objetos e informaram que iriam vender e depois dividir o dinheiro, informando ainda que ficou com as pistolas de cola quente não sabendo sua utilidade.

Foi dado voz de apreensão aos envolvidos e encaminhados até a 2ª SDP em Laranjeiras do Sul, junto com os produtos recuperados, bem como acompanhados pelo conselho tutelar para entrega destes.

Informações da PM.