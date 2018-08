Vigilância Sanitária: promoção e proteção à saúde da população

Neste mês comemora-se o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. As ações destes profissionais devem promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

De acordo com a secretária de Saúde de Rio Bonito do Iguaçu, Elenice Nogueira, no cuidado sanitário com produtos de consumo, o objetivo principal da fiscalização é assegurar a qualidade dos serviços de alimentos, dividindo critérios e estágios para análise que são validos para todos os tipos de alimentos, matérias-primas, coadjuvantes tecnológicos, processos tecnológicos, aditivos, embalagens, equipamentos, utensílios e, claramente, os aspectos nutricionais da composição alimentar.

“A fiscalização, inspeção e monitoramento de produtos, conforme leis federais e estaduais, também visam a limpeza e controle em produção, distribuição, transporte e comercialização de mercadorias como medicamentos, correlatos, saneantes domissanitários, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e agrotóxicos”, destaca Elenice.

Segundo a secretária, a Vigilância Sanitária de Rio Bonito realiza diversas atividades, a fim de regularizar estabelecimentos e evitar danos à saúde das pessoas. “A fiscalização é a principal técnica utilizada para orientar esses estabelecimentos, e quando falamos em fiscalização, estão implícitas atividades”, enumera, listando quais são:

· Vistorias e emissão de licença de funcionamento;

· Controle de qualidade;

· Apuração de denúncias;

· Monitoramento de estabelecimentos;

· Medição e pesquisas em produtos diversos;

· Emissão de cartilhas para orientação de estabelecimentos e da população;

· Divulgação de pesquisas para conhecimento da população.

“Parabéns a todos os profissionais que tem a nobre missão de proteger e promover a saúde de nossa população”, completa Elenice em nome de toda a secretaria.