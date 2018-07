Agama: um ato de amor aos animais

Amar os animais, significa ver a importância do trabalho que algumas pessoas realizam de proteção, tirando muitos de situação de rua, cuidando após abandono e resgatando de canis clandestinos.

Tudo isso, gera um grande número de animais por ano, atingindo, muitas vezes, a lotação máxima do espaço e trazendo um gasto mensal altíssimo, que necessita da ajuda do maior número de pessoas possíveis, para que continuem fazendo um trabalho espetacular de cuidar de animais abandonados e encontrar lares ideais para cada um.

A Associação de Gente que Ama os Animais (AGAMA) de Laranjeiras do Sul, realiza socorro de gatos e cachorros atropelados, fêmeas que não conseguem parir, que estão na rua e também atendem animais de pessoas que não tem condições de pagar um procedimento veterinário por exemplo. De acordo com a presidente da Associação, Cristiane Bartoski, os procedimentos tem custo alto, e por isso é necessário criar um meio de licitação para fazer castração mais barata, porque o valor que a Agama paga, é o mesmo custo para qualquer outra pessoa.

ATROPELAMENTOS

Cristiane conta que há muitos números de atropelamentos de cachorros em Laranjeiras, principalmente na Avenida Santos Dumont, e que infelizmente as pessoas não prestam socorro, deixando os bichos machucados e abandonados na rua. Com esses números altos de atropelamentos, gera uma grande demanda para a Agama. Se tivéssemos um programa de castração no município, não haveria tantos cachorros nas ruas, destaca.

EVENTOS

Para pagar os custos dos procedimentos realizados com os animais, a equipe da Agama realiza várias ações para conseguir recursos. Cristiane destaca sobre a feira de roupas e calçados usados que são doadas pela população, e vendidos a preços bem acessíveis, para que assim, consigam juntar dinheiro para a Associação. Essa feira será realizada em março, porém ainda não tem data marcada.

Neste sábado (17), a Agama juntamente com o Interact de Laranjeiras, está realizando a Noite da Pizza, as quais estão sendo vendidas no valor de R$ 25 cada, sendo do tamanho grande com sabor mista ou calabresa e pode ser retirada na Casa da Amizade, ao lado do Colégio Sels no sábado (17) das 15 às 19 horas.

CARRO

Em outubro de 2017, a prefeitura de Laranjeiras do Sul doou para a Agama um automóvel para auxiliar nos resgates dos animais. Cristiane conta que o carro está sendo utilizado para recolher doações que as pessoas fazem, para transportar casinhas e para fazer distribuição das rações. Agora não usamos muito nossos carros próprios, esse automóvel que a prefeitura nos cedeu, ajuda muito para os trabalhos do dia a dia, enaltece.

DOAÇÕES

A Agama tem uma conta na Caixa Econômica, e quem quiser pode fazer doação. A agência é 0932 operação 013 e conta 63000-3. Quem quiser ajudar com qualquer valor, é muito bem vindo. Se cada pessoa doar R$10, teremos um grande montante para auxiliar os animais, destaca Cristiane.

Há também os cupons do Programa Nota Paraná, que ao realizar suas compras, as pessoas podem pedir para que o valor do imposto seja revertido para a Agama.

ACOLHIMENTO

A Agama não tem um espaço próprio para acolher os animais que são retirados da rua, por isso a equipe acolhe em suas próprias casas até que consiga alguém que queira adotá-los. Sempre que resgatamos um animal, fazemos o que é necessário para preservar sua vida, porém não temos espaço apropriado para deixá-los. Então sempre postamos na nossa página do Facebook, Associação de Gente que Ama os Animais, as adoções disponíveis, destaca a presidente.

EQUIPE

As voluntárias da Agama trabalham em uma equipe de oito mulheres e a presidente Cristiane solicita que quem tiver interesse em participar, poderá entrar em contato pela página do Facebook. Ainda Cristiane destaca que qualquer pessoa pode fazer doações e ajudar a Associação.

Agama – um ato de amor!!

Confira as fotos dos cachorros que estão para doção: