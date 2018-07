Assaltantes armados roubam moradores de Rio Bonito

A equipe da Polícia Militar de Rio Bonito do Iguaçu recebeu ligação ontem (4) no celular do destacamento onde o solicitante, investigador da Polícia Civil de Dois Vizinhos.

Ele veio a relatar que teria sido procurado por um senhor, o qual relatou que sua irmã estava em conversa telefônica com a mãe de ambos, a qual é idosa e mora juntamente com seu esposo em um sítio no assentamento Ireno Alves.

Nesse momento ela relatou que uma pessoa teria batido na porta da sua residência pedindo por gasolina, e esta disse por telefone que iriam ser assaltados, e após isso a ligação caiu, não sendo possível mais contato.

A equipe da PM, de posse das informações prestadas, solicitou apoio da equipe da PM de Nova Laranjeiras e da Rotam, para aí sim se deslocar até o local.

Lá foram encontrados os dois vizinhos das vítimas, e em frente à porta da residência havia uma toalha queimando. Os policiais entraram na residência, porém não encontraram as vítimas, as quais estavam escondidas no mato e apareceram logo depois.

Eles relataram que foram abordados por três indivíduos masculinos, de aproximadamente vinte anos, magros, altos, ambos de roupas escuras, dois deles armados com revólveres e um com uma espingarda.

Deles foram subtraídos três relógios de pulso e o cartão de benefício do Banco do Brasil. Ao deixarem o local, os bandidos efetuaram um disparo de arma de fogo na parte inferior da porta da residência.

Populares relataram que os indivíduos estiveram em outras residências solicitando gasolina, sendo que estariam em um automóvel, possivelmente um Ford Corcel II, de cor clara.

As equipes realizaram patrulhamento, porém ninguém foi localizado. Todas as partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis no caso.