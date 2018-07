Aulas são suspensas após temperaturas chegarem a - 67º C em região da Rússia

Nem os termômetros aguentaram a queda nas temperaturas na remota região russa de Yakutia, que atingiu - 67º C em algumas áreas nesta terça (16).

Nessa região, a cerca de 5.300 km de Moscou e onde vivem 1 milhão de pessoas, os estudantes costumam ir à escola mesmo quando a temperatura chega a - 40º C. Mas nesta terça as aulas foram canceladas e a polícia mandou os pais deixarem seus filhos em casa.

Na vila de Oymyakon, um dos lugares habitados mais frios do planeta, a TV estatal russa mostrou mercúrio vazando de um termômetro que só consegue medir temperaturas até os 50 graus negativos. Em 2013, Oymyakon registrou um recorde histórico de - 71º C.

No final de semana, dois homens morreram congelados quando tentaram caminhar até uma fazenda depois que o carro deles quebrou. Outros três homens que estavam com eles sobreviveram porque estavam usando roupas mais quentes, segundo policiais.

Mas a assessoria de imprensa do governo de Yakutia disse nesta terça que todas as casas e estabelecimentos da região tem aquecimento central em funcionamento e acesso a geradores de energia para casos de emergência.

Os moradores do local estão acostumados com o frio e a onda desta semana sequer dominou as manchetes desta terça.

Mas alguns veículos de imprensa publicaram selfies de pessoas mostrando o quanto estava frio e histórias sobre proezas nas temperaturas extremas. Mulheres postaram imagens com os cílios completamente congelados, enquanto a YakutiaMedia publicou uma foto de estudantes chineses que tiraram as roupas para mergulhar em uma fonte termal.

Um termômetro marca temperatura de 65 graus negativos na vila de Tomtor, ao leste de Yakutia, na Rússia, no domingo (14) (Foto: sakhalife.ru photo via AP)



Anastasia Gruzdeva (esquerda) e amigas mostram cílios congelados pelo frio de cerca de - 50 º C na região de Yakutia, na Rússia, em foto de domingo (14) (Foto: sakhalife.ru photo via AP)

Fotos e Fonte: G1