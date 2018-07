Bandidos fazem pedido aos policiais depois de serem presos por assaltar PM

Seis suspeitos foram presos após um assalto a um sargento da Polícia Militar (PM) no bairro Xaxim, em Curitiba, no início da manhã desta quarta feira (21).

Eles chegaram a fugir com o veículo do policial, um Fox vermelho, porém o rastreador fez com que a PM efetuasse a abordagem, que aconteceu em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Os ladrões se renderam e fizeram um pedido aos policiais: Só não nos matem.

A captura

De acordo com o sargento Alexandre, um dos responsáveis pela prisão dos ladrões, tudo começou por volta das 6h da manhã.

O policial saía de casa quando foi surpreendido pelos ocupantes de um Palio branco. Ele rendeu-se, entregou o veículo e foi desarmado. Imediatamente entrou em contato conosco e o rastreamento foi acionado, com o carro sendo localizado, com a ajuda do helicóptero da PM, descreveu.

Ainda segundo o sargento, dentro do veículo estavam três suspeitos.

Eles foram detidos e encontramos duas armas, além daquela do policial. Os suspeitos se renderam e nos relataram onde estava o Palio usado no crime. Fomos até a residência e localizamos quatro pessoas, sendo que três foram detidas, dois homens e uma mulher. Duas por um mandado de prisão, uma delas uma jovem grávida, e o dono do imóvel por receptação, já que o veículo Palio também era roubado, afirmou.

O pedido

O sargento concluiu contando que, ao serem abordados, os três suspeitos imploraram para não serem mortos.

Pediram clemência, para não morrer, mas não foi necessário o uso de força, já que eles não resistiram à abordagem, disse o sargento, confirmando que os suspeitos teriam cometidos outros crimes na região.

Parece que levaram celulares, fizeram assaltos e tudo isso apenas nas últimas horas, concluiu.

Os seis suspeitos foram encaminhados à Delegacia do Alto Maracanã, onde permanecem presos à disposição da Justiça.

Via: Banda B.