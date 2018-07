Caio Castro dá resposta para seguidora e mita na internet

Caio Castro sempre chamou a atenção por causa de sua beleza e talento. Dessa vez, o ator e sua namorada Mariana D’Ávilla tiraram uma foto juntos na última quarta-feira (3), exibindo suas barrigas saradas em um elevador.

Na foto, eles levantam a camisa e ostentam o físico pós-réveillon. Na legenda, Caio disse que era o ‘Efeito Réveillon’, brincando que sua barriga estava grande. Após a postagem, como de costume, centenas de internautas elogiaram o rapaz. Uma internauta disse que a barriga do ator era linda e não tinha nada de ruim. Outro disse que o casal era maravilhoso.

O casal assumiu o namoro ainda no final de novembro, durante o Cine Festival, em Búzios.

Caio é elogiado por fã e mita na resposta

O ator, que inclusive também será apresentador do programa ‘Are you the one?’, do canal MTV, acabou mais uma vez chamando a atenção por causa de seu visual. O ator, que geralmente recebe elogios femininos, foi surpreendido com o comentário de um internauta. O rapaz começa dizendo que não é gay, mas que achava o ator muito lindo.

Diante do comentário feito pelo seguidor, o ator resolveu responde-lo e mitou na resposta. Caio começa dizendo que não tem nada de errado em achar um homem bonito, sendo que isso na verdade era um dos gestos mais bonitos que o ser humano poderia ter.

Caio também ressaltou que independente do gênero, esse tipo de elogio era algo raro nos dias de hoje. Parece que o ator chama a atenção até mesmo dos marmanjos de plantão.