Com representantes de vários Estados do Brasil, começa nesta quarta-feira o Laranja da Canção

O Festival Laranja da Canção começa na quarta-feira, 22. As inscrições foram encerradas na terça-feira, 14, e contou com 116 candidatos inscritos para o evento. Estarão se apresentando no Laranjão, calouros de vários estados do Brasil. A categoria Gospel Regional teve 32 candidatos inscritos; Sertaneja regional, 30; Nativista, 22; Infantil 18 candidatos e categoria local, 14 inscritos.

O evento vai ser aberto com as categorias nativista e infantil. Nessas duas categorias não haverá eliminatória nem divisão entre local e regional, sendo que ao final das apresentações serão premiados os sete melhores classificados de cada categoria com a entrega da premiação. No dia 23, haverá apresentações na eliminatória da categoria Popular/Gospel Regional. E no dia 24, eliminatória da categoria sertaneja regional. Os sete melhores colocados por noite estarão classificados para a final no sábado, 25. Nas categorias popular/gospel e sertaneja local não haverá eliminatória. Os sete ganhadores da 4º edição do festival Sant´Ana Fest, já estão automaticamente classificados para a final. Na ultima noite após as finais, baile com a Banda APK Brazil.

Não haverá cobrança de ingresso para a fase eliminatória. No sábado, o ingresso antecipado é R$ 10,00 e na hora R$ 20,00. O festival faz parte da extensa programação alusiva às comemorações dos 71 anos de emancipação político-administrativo. O aniversário do município é no dia 30 de novembro.

Além de troféu a prefeitura vai entregar mais de R$ 23 mil em dinheiro aos primeiros colocados.