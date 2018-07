Conheça os finalistas do segundo dia do Laranja da Canção

Teve continuidade na noite de ontem (23), no Ginásio de Esportes Laranjão, a 21ª edição do Festival Laranja da Canção. Foram 23 canções interpretadas na eliminatória Gospel/Popular regional. Nesta categoria, sete candidatos foram classificados e estão garantidos na grande final que acontece no sábado, (25), sendo eles:

Alyne Almeida, de Rio Bonito do Iguaçu

André Di Barros, de Araucária

Edenilson Alves, de General Carneiro

Edinei Dias, de São Mateus do Sul

Ivonete Gonçalves, de Toledo

Juliano Varanis, de Sonora no Mato Grosso do Sul

Robson Roques, de Cascavel

Hoje (24), acontece a eliminatória sertaneja regional e amanhã (25), as finais que incluem as categorias gospel/popular e sertaneja regional e local, cujos finalistas são provenientes do Sant´Ana Fest, com base numa parceria entre a Prefeitura e a organização daquele evento.

Nas três primeiras noites a entrada é livre. Para a final de sábado, vai ser feito a cobrança de ingresso para limitar o público dentro do Laranjão. O valor antecipado, é R$ 10 e na hora R$ 20. São quatro pontos que os ingressos estão disponíveis: Farmácia Santa Terezinha, Farmácia Nossa Senhora Aparecida, Panificadora do Moisés e Posto das Palmeiras.