Correio por dentro da Copa Russia 2018

Já que esse ano tem Copa do Mundo, por que não aprendermos um pouco mais sobre o país sede? A copa da vez irá ocorrer na Rússia, o país com maior extensão territorial do planeta! Mesclando novidades e notícias importantes sobre o campeonato de futebol com fascinantes curiosidades e costumes sobre o povo russo, esse espaço irá lhe deixar muito mais bem informado!

Arbitragem de vídeo

Um dos assuntos que a cada lance duvidoso nos jogos de futebol, principalmente brasileiros, mais se fala é o árbitro de vídeo. Esse tipo de arbitragem já havia sido aprovado no último dia 3 de março como uma regra do jogo, e na última quarta-feira (18), foi aprovado que os espectadores dos jogos da copa também poderão ver replays dos lances que forem revisados pelo árbitro.

As imagens serão mostradas nos telões dos estádios logo que os árbitros revisarem a jogada. O chefe de tecnologia da Ifab (International Football Association Board), órgão que regulamenta as regras do futebol, Sebastian Runge, disse que o sistema foi introduzido para garantir que os espectadores de partidas da Copa saibam o que está acontecendo.

Natal em janeiro?

Um fato curioso sobre a cultura local da Rússia é que lá o calendário não é o mesmo que a maioria do mundo usa, como o nosso. Os russos utilizam um calendário chamado de Gregoriano, o qual foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em 24 de fevereiro de 1582, em substituição do calendário Juliano, implantado pelo líder romano Júlio César em 46 a.C.

Nesse calendário, o dia 25 de dezembro é uma data comum, pois lá o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. O que acontece é que no calendário antigo, 25 de dezembro era o 7 de janeiro de acordo com o novo. Quando o governo russo adotou o calendário Gregoriano (em 1918) a Igreja russa decidiu que não. Em outras palavras, o governo russo e a Igreja Ortodoxa Russa não compartilham o mesmo calendário.

Última hora

A Fifa abriu quarta-feira (18) a última fase da compra de ingressos para a Copa do Mundo de 2018. O período de comercialização, chamado de "última hora", acontece, inicialmente, apenas pelo site oficial da entidade e seguirá até o fim da competição. E de acordo com a entidade, todos os jogos ainda tem passes disponíveis para compra.

Já ontem (19), o primeiro dia de vendas, contou com grande uma grande demanda por parte dos torcedores que já reservaram mais de 164 mil ingressos. A maior destes foi destinada para russos (87.902), que contam com uma categoria exclusiva entre as quatro divididas pela Fifa. Em seguida no ranking vêm Argentina (7.740), México (6.598), Brasil (6.198), EUA (5.780), Alemanha (5.181), Peru (3.799), Colômbia (3.756), China (2.930), Egito (2.370) e Índia (1.905).