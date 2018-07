Filhote de gato-mourisco é novo morador do Zoológico de Cascavel

Um filhote de gato-mourisco é o novo morador do Zoológico Municipal de Cascavel, no oeste do Paraná. Da família do puma, a espécie é ameaçada de extinção. O felino tem em torno de três meses, é macho e recebeu o nome de Dexter.

Encontrado em um refúgio biológico na região de Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, o animal foi encaminhado ao Zoológico de Cascavel pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Dexter chegou ao zoológico na última sexta-feira (8), vai passar por exames e receber vacinas nos próximos dias. Segundo os veterinários, os visitantes poderão vê-lo a partir de janeiro de 2018.

Uma fêmea da mesma espécie já vive no local e a expectativa é de que os animais possam reproduzir futuramente.

G1