Governo do Paraná autoriza concurso para Polícia Civil

Uma das muitas lutas travadas pelo Sinclapol (Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná) foi vencida. Nesta quinta-feira (01) foi autorizado pelo Governo do Estado do Paraná a realização de novo concurso para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Paraná.

Serão abertas 100 vagas imediatas mais cadastro reserva.

A autorização do concurso foi uma resposta ao trabalho incessante do presidente licenciado do Sinclapol, André Luiz Gutierrez junto ao Governador Beto Richa para a solução do grave problema da falta de efetivo na Polícia Civil do Paraná.

Gutierrez, mesmo assumindo a presidência da Cobrapol-Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, sempre manteve o apoio ao Sinclapol e policiais civis do Paraná.

O trabalho do Sinclapol junto ao governo do Paraná não foi interrompido, ao contrário, as ações foram intensificadas, lideradas pelo atual presidente, Fabio Barddal Drummond.

A falta de escrivães é uma das situações mais grave registrada na Polícia Civil do Paraná. As últimas nomeações para o cargo foram realizadas em 2014. Desde então, o Sinclapol, através de sua diretoria, vinha intensificando sua luta pela realização de novo concurso e consequente contratação de policiais.

Nomeação de Delegados

Além da autorização do concurso para escrivão, também serão nomeados para o cargo de delegado, 20 aprovados no último concurso realizado em 2013.

Via: SINCLAPOL