Homem tem moto furtada

Em contato com o 190 de Rio Bonito do Iguaçu, solicitante relatou que a moto de seu tio teria sido furtada no endereço citado.

Ele relatou ainda que seu tio estava na igreja e deixou a chave na ignição da moto. No momento seguinte um individuo passou e furtou a moto seguindo sentido acampamento, conhecido como alojamento.

A equipe fez patrulhamento nas redondezas em possíveis lugares que os autores poderiam ter ido mas nada foi localizado. As vítimas não souberam repassar demais características dos autores do crime. A Polícia orientou as vítimas quanto aos procedimentos a serem tomados.