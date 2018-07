Iniciam hoje (15) as comemorações de aniversário de Porto Barreiro

O município de Porto Barreiro completou 22 anos na quarta-feira,(13), e para comemorar essa data, a prefeitura programou três dias de festa na cidade. Hoje,(15), acontece a final do Campeonato de Futsal Masculino e Feminino no Ginásio de Esportes Roberto Tessaro, onde as 20 horas joga a equipe feminina e as 21 horas o time masculino entra em quadra. A partir das 23 horas haverá baile gratuito com o Grupo Alma de Gaiteiro e o Índio Aragano no mesmo local.

Amanhã,(16), haverá baile com Musical Calmon, e o valor das mesas será de R$140 e os ingressos terão preço de R$20, os quais podem ser adquiridos na prefeitura de Porto Barreiro, e em Laranjeiras do Sul, há vendas na Farmácia Santa Terezinha e Panificadora do Moisés.

Encerrando a programação, no domingo,(17), haverá mais um baile gratuito as partir das 17 horas com o Grupo Embalos da Serra também no Ginásio de Esportes Roberto Tessaro.

A prefeita do município, Marinez Crotti convida a população em geral para prestigiar as festividades do aniversário da cidade. Gostaríamos de convidar a todos para participarem das atrações do aniversário da nossa querida cidade. Preparamos com muito carinho as festividades e queremos que as pessoas venham participar, destaca Marinez.



HISTÓRIA DO MUNICÍPIO

Os primeiros habitantes da região foram os índios da família macro-jê, destacando-se os kaingangs (Coroados) e os Guaranis e Xokléng (Botucudos). Essas comunidades indígenas eram chamadas de bugres ou bugrada. Na época, plantavam milho, abóbora, feijão e mandioca. A fauna era muito rica, sendo comum ver anta, capivara, tateto, paca, tatu e porco-do-mato.

Até o final do século 18 todas as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná eram controlados pelos espanhóis. Devido ao Tratado de Tordesilhas, posteriormente a região ficou com os portugueses, tanto Laranjeiras do Sul, quanto Portos Barreiro ficaram dentro de um sistema de ocupação chamado de Sesmarias. O primeiro a ocupar a região foi José Nogueira do Amaral.



EMANCIPAÇÃO

Porto Barreiro pertencia ao município de Laranjeiras do Sul. A criação foi sancionada pela Lei Estadual n° 11.248 em 13 de dezembro de 1995. A instalação da Câmara Municipal foi no dia 1° de janeiro de 1997.



ORIGEM DO NOME

O nome Porto Barreiro é uma junção dos distritos de Porto Santana e Barreirinho, sendo que a palavra barreirinho passou para o demonstrativo aumentativo: barreiro.

O nome barreirinho surgiu por existir uma área lamacenta no início da povoação, onde as antas vinham beber água. Daí os primeiros colonizadores batizaram de barreirinho, posteriormente mudado para Barreiro.