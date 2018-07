Inusitado: homem é atropelado pelo próprio carro fugindo da Polícia

Estar envolvido em uma perseguição policial não é exatamente a melhor das situações já imaginadas por alguém, certo?

Então, imagine só, além de ser perseguido, se atrapalhar e acabar atropelado pelo próprio carro. Porque foi isso o que aconteceu com Isaac C. Bonsu, de 30 anos, no primeiro fim de semana de março.

De acordo com o portal Cleveland.com, o caso aconteceu na cidade de Alexandria, no estado americano da Virgínia, enquanto as autoridades do Condado de Fairfax seguiam o veículo de Bonsu para averiguar um equipamento irregular.

Bêbado, o homem decidiu fugir da abordagem, algo que evitaria caso soubesse como toda a perseguição policial acabaria.

Depois de percorrer menos de um quilômetro, o homem percebeu que estava em uma rua sem saída e entrou em desespero.

Com o objetivo claro de fugir da polícia, ele não pensou duas vezes antes de sair de seu carro, ainda em movimento, para tentar correr por outras rotas.

Mas, todos os planos foram por água abaixo quando o seu próprio veículo o atropelou. Assista abaixo as imagens publicadas no Twitter do Departamento de Polícia do Condado de Fairfax.

Prisão do fugitivo

Os oficiais conseguiram capturar o fugitivo, que não se machucou durante o incidente. Ele foi levado para a delegacia, onde seu histórico foi aberto e os responsáveis pelo caso tiveram algumas surpresas: Bonsu está sendo acusado de outras sete infrações, entre elas, pelo crime de atropelamento seguido de fuga, posse de maconha e direção com a habilitação anulada.

Além disso, ele também é procurado em outro país, não especificado, também por atropelamentos e direção com a carteira de motorista anulada. Após a perseguição policial, acusado foi liberado da prisão após pagar a fiança.

Via: Último Segundo.