Jornal e Colégio Gildo firmam parceria para projeto 'Correio na Escola'

Uma reunião na manhã de segunda-feira (15), na sede do Jornal Correio do Povo, marcou o ponta pé inicial de uma nova fase do projeto Correio na Escola. Foi firmada uma parceria com o Colégio Estadual Gildo Aluísio Schuck, para levar o jornal como ferramenta de ensino para turmas de ensino médio e do curso de formação de docentes.

Segundo a diretora executiva do Correio do Povo, Joice Fabrício, o objetivo é exercer o papel social do jornal, se inserindo na comunidade de maneira a agregar não somente informação, mas também de levar conhecimento e desenvolvimento. Criando esse intercâmbio de conhecimentos, temos condições de criar cidadãos críticos, que saibam avaliar o que acontece no mundo ao seu redor, afirma.

Joice diz que ficou muito animada com o interesse do Colégio e principalmente dos alunos e professores. Esse já é o primeiro passo para que tenhamos uma parceria de sucesso, frisa.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Segundo o diretor da escola, professor Élcio de Bona, tanto os alunos como os professores estavam bastante curiosos para conhecer o projeto e sua dinâmica de funcionamento. Certamente essa troca de experiência auxiliará muito em sala de aula, principalmente na disciplina de língua portuguesa, na qual terão acesso à diversidade de gêneros textuais, à produção textual e gramática, elenca.

Bona afirma, ainda, que é muito bem vindo trazer aos alunos outras opções de conhecer o mundo por meio da leitura. As vezes é preciso mostrar mais opções além da internet. A expectativa é de uma excelente parceria, que irá agregar conhecimento aos nossos estudantes e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, encerra.

ABRANGÊNCIA

Inicialmente, o projeto será trabalhado em duas turmas, uma de ensino médio e uma do curso de formação de docentes, atingindo mais de 70 alunos. Também foi criado um conselho, formado por colaboradores do jornal e membros da comunidade escolar, que irá coordenar a execução da atividades.

Conselho

Direção do jornal: Joice Fabrício

Representante do jornal: Andramara Lemonie

Suplente: Narieli Bartoski Camargo

Direção da escola: Élcio de Bona

Representantes dos professores: Marileidi Gutervil e Terezinha Roxa

Representantes dos alunos: Renata Borsoi e Nataly Ribeiro