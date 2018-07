Lions Clube convoca população de Laranjeiras para participar da campanha Fome Zero

O Lions Clube de Laranjeiras do Sul está desenvolvendo mais uma campanha social, em prol das famílias mais carentes do município. Desta vez é a Campanha Fome Zero, que tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, para montar cestas básicas e depois entregá-las para famílias carentes.

As pessoas que quiserem colaborar podem levar um quilo, ou mais, de alimento não perecível, para montar cestas básicas, diretamente na sede do SOS Obras Sociais no Bairro Água Verde.

Seja solidário, participe!