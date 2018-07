Mulher é picada por jararaca em uma estrada rural

Uma mulher foi picada por uma cobra jararaca na tarde dessa sexta feira (26) em Prudentópolis.

O caso ocorreu na localidade de Bairro dos Jordão interior do município.

Segundo a vítima, ela estava andando pela estrada com seus filhos quando sentiu a picada. Aparentemente, a cobra a picou duas ou três vezes. A mulher conseguiu matar a cobra e a levou até o Hospital Santa Casa para análise do médico e do setor de Epidemiologia.

A cobra foi identificada como uma jararaca (Bothrops jararaca) de aproximadamente um metro de comprimento. A vítima está internada no Hospital Santa Casa. Como em Prudentópolis não existem bancos de soro antiofídico, o medicamento foi encaminhado de Guarapuava e chegou por volta das 23h30 de ontem.

A jararaca é uma serpente que pode chegar até um metro e sessenta centímetros de comprimento e é encontrada em todas as regiões do Brasil. No caso de Prudentópolis, a vítima matou e trouxe a cobra para análise, o que é recomendado. Com a identificação da espécie que picou a vítima fica mais fácil e rápido conseguir o soro antiofídico específico para cada espécie de cobra.