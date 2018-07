Neymar exibe tatuagem com Bruna Marquezine:

Neymar Jr. não esconde que está apaixonado! Na madrugada desta quinta-feira, 18, o craque publicou no InstaStories um clique de mãos dadas com Bruna Marquezine. Tudo para mostrar tatuagem que eles têm em comum: um coração vazado no dedo anelar. Na legenda, o jogador escreveu: "Saudades de nós" e marcou a amada. Own!

Quando Marquezine fez a tatuagem ela já namorava com Neymar, isso lá em 2013. Depois o jogador fez o mesmo desenho — o que fez surgir rumores de que as tatuagens seriam uma aliança entre os dois, o que eles nunca confirmaram. Através da foto dá para perceber que a tattoo do pai de Davi Lucca é mais recente por estar com o traço mais forte.

Na época em que fez a tatuagem, Marquezine explicou o significado do desenho no Twitter. "O coração porque eu sou apaixonada por corações! Todo papel que eu pego eu desenho um coração! Amo muito mesmo", contou. "E fiz no dedo que vou colocar minha aliança! Então um dia vai ser o meu coração pro amor da minha vida. Falam que esse é o único dedo que é ligado direto no coração, por isso usamos a aliança nele! Lindo né?! Amo essa tattoo", continuou

Bruna e Neymar se reconciliaram no Réveillon em Noronha. O atacante tinha alugado uma mansão em Barra Grande, no litoral sul da Bahia, para festejar a passagem do final de ano com os amigos. Ele chegou no local dias antes da virada e logo depois decidiu ir atrás de Bruna em Noronha.