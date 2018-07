Onça nascida no Refúgio Biológico de Itaipu comemora um ano e ganha bolo de carne

A primeira onça-pintada nascida no Refúgio Biológico de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, ganhou nesta quinta-feira (21) uma festa de aniversário com bolo de carne congelada.

Cacau vai completar o primeiro ano de vida no dia 28.

Ela está pesando cerca de 50 kg e tem praticamente o mesmo tamanho da mãe, a onça Nena. Cacau foi a primeira da espécie a nascer no refúgio após 14 anos de tentativas desde a implantação do programa de reprodução.

A previsão é que a partir de meados de 2018 ela possa ser separada da mãe. No novo ambiente, ela vai conviver com uma onça-pintada macho e dará início ao programa de reprodução do refúgio do lado paraguaio.

Visitação



A visita ao Refúgio Biológico Bela Vista pode ser feita de terça a domingo, em seis horários: 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30. A duração do passeio é de aproximadamente duas horas e meia. O ingresso custa R$ 26 para adultos.

Moradores de Foz do Iguaçu, dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e da região das três fronteiras não pagam.