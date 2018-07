 Parque Nacional do Iguaçu fecha 2017 com mais de 1,7 milhão de visitantes

O Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná, fechou 2017 com 1.788.922 visitantes de 166 países. É a maior visitação já registrada em um ano na unidade de conservação. O crescimento da visitação ao parque foi de 15% no comparativo com 2016.

O recorde histórico foi batido por volta das 10h30 do dia 6 de dezembro deste ano, quando o número de visitantes ultrapassou 1,64 milhão. O maior número registrado até então era de 2015, com 1.642.093.

A unidade de conservação, que tem como principal atração as Cataratas do Iguaçu, é o segundo parque nacional mais visitado do país, ficando em número de visitantes atrás apenas do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que recebe mais de três milhões de pessoas por ano.

Os dez países com maior número de visitantes em 2017:



Brasil - 992.038

Argentina - 407.282

Paraguai - 56.218

França - 31.442

Alemanha - 25.221

Estados Unidos - 23.432

Espanha - 22.752

Uruguai - 18.586

Inglaterra - 17.548

China - 14.968



Na avaliação do chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, um dos fatores que justifica o crescimento na quantidade de visitantes é que as pessoas estão buscando por lugares que possibilitem experiências transformadoras com contato direto com a natureza.

"Isso os visitantes encontram no parque com a beleza cênica, na riqueza da floresta, nos passeios e nas vivências que elas experimentam no local", afirmou.

Histórico de visitação anual do parque desde 2010:



2017: 1.788.922

2016: 1.560.792

2015: 1.642.093

2014: 1.550.607

2013: 1.518.876

2012: 1.535.382

2011: 1.394.187

2010: 1.265.765

2009: 1.070.072

2008: 1.154.046

2007: 1.055.433

2006: 954.039

2005: 1.084.239

2004: 980.937

2003: 764.709

2002: 645.832

2001: 735.775

2000: 767.157

1999: 772.287





Mais onças



De acordo com o chefe do parque, a população de onças-pintadas, símbolo da unidade de conservação, cresceu cerca de 70% em 2017. Segundo ele, o aumento significa equilíbro, visto que o animal é considerado de topo da cadeia alimentar.