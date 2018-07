Conforme resultado de audiência pública, nesta segunda-feira (16), a partir das 7 horas da manhã, a PR 170 será bloqueada. De acordo com com o coordenador do MST, Nelson Florentino Santos, o bloqueio é uma forma de chamar a atenção para as reintegrações de posse que ainda estão previstas para a região e que será discutida em audiência pública na terça-feira (17)