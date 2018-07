Professor paranaense é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos

Policiais Civis da Delegacia de Polícia de Ampére prenderam na tarde desta quarta feira (11), um professor de artes cênicas, de 48 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de dois alunos menores, de 12 e 13 anos.



Diante do relato dos menores, do resultado preliminar dos exames periciais feitos no IML e demais evidências colhidas, o Delegado Wagner Ferreira, que responde pela Delegacia da Polícia Civil de Ampére, representou pela prisão do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.



O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta quarta feira em Francisco Beltrão, onde o suspeito foi localizado.



O professor, morador na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, ministrava aulas de teatro em alguns municípios da região, dentre eles Bela Vista da Caroba.



O Inquérito Policial, que tramita sob sigilo de justiça por envolver suspeita de violência sexual contra adolescente, será concluído dentro de 10 dias a Justiça.



O preso foi recolhido no Setor de Carceragem Temporário (Secat), anexo a 19ª SDP, e está a disposição do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ampére.



E em razão do sigilo legal, não pode ser fornecido ou divulgado o nome do suspeito, tampouco qualquer referência que identifique às vítimas.

Via: PP News.