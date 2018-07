Saiba como fazer a sua inscrição no Encceja 2018

Se você está ansioso e não sabe como fazer a sua inscrição no Encceja 2018, não perca essas dicas. Ela começa às 10 horas do dia 16 de abril e vai até o dia 27 de abril de 2018 às 23h59.

Você não precisa pagar para se inscrever e deve preencher o formulário exclusivamente pela internet no endereço: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja.

QUEM PODE FAZER A INSCRIÇÃO NO ENCCEJA 2018

A prova é voltada para pessoas que não conseguiram concluir o Ensino Fundamental e Médio no tempo adequado. O requisito obrigatório é a idade. Para requerer a Certificação do Ensino Médio, não é obrigatória a conclusão do Ensino Fundamental.

ENSINO FUNDAMENTAL

Ter no mínimo 15 anos completos na data de realização do exame.

ENSINO MÉDIO

Ter no mínimo 18 anos completos na data de realização do exame.

DURANTE A INSCRIÇÃO, VOCÊ VAI INFORMAR:

Endereço de e-mail individual e número de telefone celular válidos;

Se você precisa de algum atendimento especializado e/ou específico;

O tipo de certificação de conclusão de ensino que está buscando (se ela é de Ensino Fundamental ou Médio);

As provas que você deseja ter a certificação (caso já tenha uma declaração de proficiência de alguma área);

A Secretaria Estadual de Educação ou o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia onde vai pedir o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência.

No final da inscrição, é preciso também preencher o Questionário Socioeconômico (QSE).

ATENÇÃO!

Verifique se a inscrição foi finalizada com sucesso, confira as informações preenchidas e o número de inscrição que o sistema vai fornecer.

Imprima o comprovante em que consta seu número de inscrição.

O número de inscrição e a senha cadastrada são fundamentais para acompanhar o processo de inscrição, consultar e imprimir o cartão de confirmação da inscrição e acessar o resultado individual via internet.

As mudanças nos dados de cadastro e na cidade de provas são permitidas somente durante o período de inscrição, ou seja, das 10h do dia 16 de abril de 2018 às 23h59 do dia 27 de abril de 2018, horário oficial de Brasília-DF. Os dados do Questionário Socioeconômico, no momento da inscrição, não poderão ser alterados.

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ENCCEJA 2018

Acompanhe a situação da sua inscrição no endereço:http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja.

Não perca de vista o cartão de confirmação de inscrição. Ele contém informações importantes como número de inscrição, data, hora, local de realização das provas, indicação do atendimento especializado e/ou específico (se for o caso) e a Secretaria Estadual de Educação ou o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia estará disponível no sistema de divulgação de local de prova: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja.

Tenha em mãos o cartão de confirmação de inscrição no dia de aplicação da prova.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA FAZER A INSCRIÇÃO

Para fazer a inscrição no Encceja 2018, é preciso informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o candidato tiver mais que 18 anos, e o número do Documento de Identidade, se o candidato tiver 15 anos e não tiver o CPF.

JUSTIFICATIVA NO ENCCEJA 2019

Quem não comparecer para fazer as provas para todas as áreas do conhecimento que se inscrever para o Encceja 2018 e quiser fazer uma nova inscrição no Encceja 2019, precisará justificar a ausência no sistema de inscrição de 2019.

Se a pessoa não justificar, ela deve pagar ao Inep o custo do exame a ser divulgado no ano seguinte no edital.

PROVA

A aplicação da prova será no dia 5 de agosto, conforme o edital.