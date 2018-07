Sete dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego por vídeo

Está ficando cada vez mais comum a utilização de entrevista por vídeo, devido a diversas situações. Esta é uma tendência, mas não pretende substituir o encontro presencial, e sim agilizar o processo e triagem dos candidatos potencias a uma vaga. Em algumas ocasiões, ocorre devido ao fato do candidato buscar uma vaga fora de sua cidade, estado, país e, também, devido a uma agenda atribulada, tanto do profissional quando do entrevistador.

A entrevista online é tão formal quanto a presencial, por isso o candidato deve ter o mesmo cuidado que teria se fosse até o escritório do entrevistador. É importante conhecer antecipadamente a ferramenta que será utilizada na entrevista por vídeo, e é importante reforçar que conhecimento técnico e postura são avaliadas a todo momento. Por isso, selecionei dicas para você aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível.

1 – Pontualidade: Procure estar com tudo pronto pelo menos quinze minutos antes do horário combinado. Ninguém está à salvo de ter algum problema técnico na hora e colocar tudo a perder. Cheque a conexão e, se possível, tenha um plano B;

2 – Equipamentos: O computador costuma ser mais recomendável do que o celular. A conexão à cabo é mais estável, o que garante uma qualidade de transmissão muito melhor. Certifique-se de que os fones estão funcionando e de que há bateria ou uma tomada por perto;

3 - Local: O entrevistador entende que você está em casa, mas é imprescindível que reserve um espaço organizado e silencioso para a conversa. Interrupções externas, como de familiares ou animais de estimação, certamente comprometem a conversa. Evite fazer a entrevista em locais públicos;

4 - Imagem: Não estar cara a cara com o entrevistador não serve como desculpa para você não se arrumar. Use trajes de acordo com o código de vestimenta da empresa em que você pleiteia uma vaga. Nada de camiseta e shorts;

5 - Prepare-se: O fato de estar na frente do computador não te dá a liberdade de fazer pesquisas rápidas na internet. O entrevistador perceberá que você está tentando enganá-lo. Pesquise sobre a empresa e a vaga antes da conversa começar;

6 - Haja naturalmente: Não se intimide com a câmera. Algumas pessoas ficam retraídas nessa situação, mas é importante falar e agir com naturalidade. Evite discursos pré-elaborados. Destaque seus pontos fortes e fique tranquilo;

7 - Agradeça: Assim como em uma entrevista presencial, é importante agradecer a oportunidade, o tempo do entrevistador e se colocar à disposição para mais esclarecimentos, caso seja necessário. Essa cordialidade é primordial.

Caso depois de uma entrevista por vídeo você for convidado para uma conversa presencial, seja coerente com tudo o que disse e apresentou anteriormente. Essa etapa será para confirmar as boas impressões causadas. Haja com tranquilidade e avance mais um passo na realização de seu objetivo!