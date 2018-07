Sinal Analógico:Para os municípios da Cantu, desativação acontecerá somente em 2023

O desligamento do sinal analógico está se aproximando para os paranaenses. Amanhã (31), Curitiba e outras 26 cidades do estado passarão a operar unicamente com o sinal digital. No fim do ano, em novembro, será realizado outro desligamento.

Dessa vez, em Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, Paranavaí, Londrina e outros 123 municípios do Paraná. Os municípios que fazem parte da Cantuquiriguaçu terão o desligamento apenas em 2023.

SINAL DIGITAL

O sinal digital é recebido de graça, é preciso apenas preparar o seu equipamento para recebê-lo.

As vantagens do sinal digital são uma imagem mais nítida, um som de melhor qualidade, o fim de ruídos e interferências e a possibilidade de interatividade.

QUEM PRECISA MIGRAR?

Se a letra 'A' aparece no canto direito inferior da sua tela, o sinal é analógico e é preciso migrar.

COMO FAZER PARA MIGRAR

Primeiro, é preciso saber se o seu aparelho de televisão já é digital. Se a TV for de tubo, com certeza ela não é digital. Se for de LED, LCD ou plasma sem o selo DTV, você preciso olhar no manual do aparelho ou ligar para o fabricante. Caso tenha o selo DTV, com certeza ela é digital.

Se a TV não for digital – neste caso, você pode adquirir um conversor. Para isso, anote o modelo do seu aparelho de televisão e mostre ao vendedor.

Se a sua TV for digital – verifique no manual se o seu aparelho tem conversor embutido. Caso não tenha, você precisa adquirir uma antena UHF. Se você mora em uma casa, o mais adequado para você receber o sinal digital é uma antena externa. Caso more em um prédio, converse com o síndico para saber se já existe uma antena coletiva no local.

Para a instalação de uma antena externa, é recomendável que você chame um antenista profissional. Aparelhos de TV de tela plana fabricados até 2010 precisam também de um conversor para receber o sinal digital.

Se ainda estiver com dúvidas, você pode telefonar gratuitamente para o número 147. Você também pode acessar o site oficial da TV digital ou a página especial da TV Digital.