Unhas acrílicas: técnica que realça a beleza das mãos

Para quem sempre sonhou em ter unhas lindas e compridas, mas nunca conseguiu por serem muito fracas, a técnica de unhas acrílicas podem te auxiliar nessa difícil tarefa. Dê adeus às unhas feias, fracas e roídas!

Resistentes, fácil de ser aplicada e com aspecto natural, as unhas acrílicas conseguem corrigir quase todas as imperfeições, tanto nas unhas das mãos como nos pés. Só não são recomendadas para disfarçar micoses ou infecções.

A aplicação das unhas demora em média uma hora e meia e, com manutenção a cada quinze dias. A manutenção é indispensável, pois como a unhas crescem é necessário refazer a base para que a aparência continue bem natural.

Outro ponto interessante é que elas não prejudicam o crescimento das unhas, na verdade o processo até auxilia as pessoas que roem as unhas, uma vez que ao ver as unhas bonitas elas não têm coragem de estragar. Em relação a esmaltá-las, o procedimento é o mesmo das unhas convencionais, mas com um benefício: a cor dura mais tempo nas unhas.

PROCEDIMENTO

Para esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, a equipe do Jornal do Correio conversou com a cabeleireira e manicure de Laranjeiras do Sul, Deisi Crotti, que explicou em detalhes como funciona a técnica.

De acordo com ela, a mulher que deseja fazer o procedimento, deve estar com a unha limpa, sem esmalte e polida, pois não pode ter brilho. Deisi explica que a manutenção deve ser realizada a cada 15 dias e caso a mulher queira, também pode trocar a cor do esmalte antes desse tempo. O esmalte dura bastante, pois em cima da unha acrílica é passado um primer fixador, então isso auxilia para que o esmalte dure até a próxima manutenção, destaca.

VALORES

De acordo com Deisi, o valor para realizar esse procedimento custa em média de R$60 e as manutenções dependem do que a cliente vai querer fazer. Digamos que a mulher venha depois dos 15 dias e queira realizar a manutenção de todas as unhas, fica o mesmo valor (R$60), ou então pode fazer também a manutenção somente da pintura, que custa em média de R$15, exemplifica Deisi.

Ela destaca que também pode ser realizado a manutenção somente de unha, que é cobrado individualmente.

CUIDADOS

Deisi explica as unhas acrílicas não precisam de muitos cuidados, apenas os procedimentos normais como se faz para cuidar de qualquer outro tipo de unha. A única indicação é que nesse tipo de unha não pode ser retirado o esmalte com acetona e sim um removedor de esmaltes.