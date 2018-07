WhatsApp muda jeito de enviar áudios

O WhatsApp para iPhone conta com um novo recurso para salvar aúdios antes que eles sejam enviados. Dessa maneira, usuários podem ouvir o clipe de voz para conferir se há algum erro na gravação ou se há muito ruído na mensagem.

Além disso, a função também salva a mensagem quando a gravação é interrompida por uma ligação, pela a tela bloqueada do aparelho ou quando o app é colocado em segundo plano no pelo usuário.

No tutorial a seguir, aprenda como realizar o procedimento, que é ideal para se certificar que o áudio ficou bom antes de enviá-lo. O clipe fica salvo no chat e pode ser acessado mesmo depois de sair daquela conversa, mas é deletado caso o WhatsApp seja encerrado por meio do controle de multitarefa do iOS.

Passo 1. Matenha o botão de microfone pressionado para iniciar a gravação. Você também pode arrastar o dedo para cima, em direção ao ícone de cadeado, para travar o aplicativo no gravador de voz.

Passo 2. Para interromper a gravação sem cancelar o envio, realize a ação de bloquear a tela – normalmente basteria acionar o botão de liga/desliga. Ao desbloquear o telefone, repare que o clipe de voz vai aparecer na barra inferior do chat em questão. Toque no primeiro botão azul para ouvir o conteúdo. Caso queira apagar, selecione o ícone de lixeira. Por fim, se estiver satisfeito com o clipe, toque no ícone azul de avião de papel, à direita, para fazer o envio.