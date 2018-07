ZOE: Pastor Cesinha se desliga da Metodista e cria uma nova igreja

Em 2010 chegava em Laranjeiras do Sul o pastor César Sitta acompanhado da esposa Suelen. O casal então iniciou os trabalhos na Igreja Metodista. Pastor Cesinha como ficou conhecido, ganhou a simpatia dos frequentadores e começou a implantar algumas novidades, como as Células, que são grupos de pessoas coordenado por um líder indicado pela igreja.

Isso deu um impulso muito grande e os metodistas se multiplicaram e de aproximadamente 500 membros hoje a congregação conta com aproximadamente quatro mil pessoas.

Uma outra ação do pastor foi o Projeto Social ZOE, criado por ele com um objetivo bem claro.

Logo que cheguei em Laranjeiras fui informado por algumas pessoas, que na cidade haviam bolsões de pobreza, onde famílias viviam em situação de precariedade e sem as mínimas condições de higiene e sanidade. Pedi para que me levassem até estes locais. Quando tive contato com esta realidade, fui tomado por uma forte emoção e senti que precisava fazer alguma coisa. Foi aí que tivemos a ideia de criar o ZOE, conta emocionado o pastor.

A iniciativa ganhou adeptos e hoje é uma das correntes mais ativas da comunidade laranjeirense na assistência social.



PROJETO



O tempo passou, o número de frequentadores na Igreja Metodista cresceu e o Projeto ZOE ganhou reconhecimento e notoriedade.

Este quadro reforçou a metodologia da igreja de transferir seus pastores para outras comunidades. E como o desempenho e a dedicação do pastor Cesinha, chamou atenção dos seus superiores, a transferência seria inevitável.

Quando foi chamado para assumir a igreja em Campo Mourão, o que seria uma promoção, Cesinha relutou e disse não.

Eu não tenho nada contra a Igreja Metodista ou a liderança dela, pelo contrário, é uma igreja que eu nasci nela, cresci, estudei e me tornei pastor. Minha família é frequentadora desta igreja. Mas tivemos alguns desencontros quanto a ideais e projetos futuros. Como a igreja trabalha com esta visão itinerante e me comunicaram sobre minha transferência, eu orei, conversei com minha família e decidimos ficar aqui em Laranjeiras do Sul, afirmou.



DECISÃO



O pastor disse ainda que a decisão não foi isolada e a esposa Suelen, dividiu com ele a mesma intenção de viver em Laranjeiras, envelhecer aqui e morrer aqui.

Amamos esta cidade e as pessoas que vivem aqui de uma maneira que não sabemos explicar e nem meus pais conseguem entender, mas eu tenho isso no meu coração como uma certeza, ressalta o pastor.

O pastor Cesinha entregou sua carta de afastamento da função e desligamento à direção da Igreja Metodista e como planejado criou uma nova congregação, a Comunidade Cristã ZOE, que de acordo com o pastor será um braço do Projeto Social que leva o mesmo nome.

Sobre a migração dos frequentadores da igreja Metodista para a nova igreja, o pastor Cesinha não tem uma previsão feita, de acordo com ele, todos devem ficar muito à vontade para escolher o que acharem melhor.

O novo pastor da igreja Metodista é meu amigo, é o Wendel e a esposa dele é a Selma. É um casal muito simples e tenho certeza que serão muito bem recebidos aqui, assim como eu fui. Não vamos fazer concorrência a decisão de pertencer a uma ou outra congregação vai depender de cada um, preconiza Cesinha.



NOVA IGREJA



Certamente esta decisão do pastor Cesinha de criar uma nova Igreja, já conta com a simpatia de muitos metodistas que possivelmente irão migrar para a Comunidade Cristã ZOE, causando dessa maneira um esvaziamento na Igreja Metodista de Laranjeiras.

A nova Igreja que deve atuar em 50 municípios, já começa com um contingente respeitável de frequentadores, formando assim uma das maiores congregações religiosas no Paraná.

Como ele mesmo diz: muitas pessoas me criticam, dizem que estou rico e até falam inverdades a meu respeito, mas não me preocupo com isto. O que me importa é que temos a convicção de estarmos fazendo o bem e seguindo o caminho que o Senhor nos ensinou, finaliza o pastor Cesinha.

O primeiro culto da Comunidade Cristã ZOE será realizado no próximo dia sete de janeiro e o templo da nova igreja continuará sendo no mesmo endereço, na Expedicionário João Maria, ao lado do Ítalo Supermercado.