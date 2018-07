Homem assassina jovem a facadas e tenta cometer suicídio no Paraná

Uma jovem de 22 anos morreu, e seu irmão de 19 anos ficou gravemente ferido, durante uma briga registrada no apartamento da mulher, na Rua Vicente Espósito, no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, na manhã desta sexta-feira (6), por volta das 6 horas.

A suspeita é de que o criminoso tinha uma relação amorosa com a jovem, e tenha sido o responsável pelas agressões. As vítimas foram esfaqueadas no pescoço.

A mulher não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. Já seu irmão ficou gravemente ferido, foi atendido pelo Siate e encaminhado para o Hospital Regional.

Assassino

O agressor tentou suicídio logo após cometer os crimes. Ele fugiu do apartamento onde as vítimas foram esfaqueadas e foi até o bloco de Odontologia do Campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no bairro Uvaranas.

No local, o acusado quebrou o vidro de uma porta para entrar no bloco, e cortou os pulsos dentro do prédio, tentando se matar. Porém, o homem não morreu e foi socorrido pelo Siate sendo encaminhado para o Hospital Regional, onde foi preso e está sendo escoltado pela polícia.

Via: Massa News.