Sicredi lança nova campanha de prêmios para associados

No inicio do mês de abril, foi lançada a promoção Sorte e Poupança Premiada da Cooperativa Sicredi, durante a reunião o gerente do Sicredi da unidade de Quedas Paulo Barcarolo falou aos presentes, colaboradores e coordenadores sobre as campanhas.

São duas promoções, a Sorte Premiada são as raspinhas e os prêmios são brindes, raspou, achou, ganhou na hora e na Poupança Premiada os sorteios são os seguintes, dez prêmios de dois mil por semana, um de 50 mil no final de cada mês e mais um de 500 mil no final do ano, no final da promoção mês de dezembro, nas duas últimas semanas são 20 prêmios de dois mil por semana.

VANTAGENS

Para o gerente da cooperativa Sicredi de Quedas do Iguaçu, Paulo Barcarolo, o principal resultado dessa iniciativa é a mudança de comportamento das pessoas. O brasileiro tem grande dificuldade para poupar e planejar o futuro e com essa campanha nós conseguimos mostrar a importância e as vantagens da educação financeira para milhares de associados, explica.

Ao criar uma iniciativa tão benéfica como a Sorte Premiada, nós esperamos resultados positivos. Ao incentivar o hábito de poupar, todos ganham, pois, o recurso economizado é uma garantia de tranquilidade para o poupador, além de fortalecer a sua cooperativa, que assim, consegue na outra ponta do negócio oferecer mais linhas de crédito a quem precisa. É o que chamamos de ciclo virtuoso de desenvolvimento. O associado economiza mais, a cooperativa cresce e com isto pode aumentar a oferta de linhas de financiamento a outros associados beneficiando toda a sua região. Fazemos o dinheiro circular e ajudamos no aquecimento da economia, analisa Barcarolo.

PRÊMIOS

A promoção vai agregar para a cooperativa alcançar o resultado esperado em captação em 2018, além de valorizar os associados e poupadores do Sicredi com a distribuição de prêmios. Nossa intenção com essa promoção é fortalecer o vínculo com as pessoas que investem na Poupança e produtos de investimento do Sicredi. Vamos fomentar um dos produtos mais importantes que é a Poupança, pois com o incremento que esperamos alcançar teremos condições de viabilizar mais recursos em outras linhas de investimento como o crédito rural. Na Promoção Sorte Premiada, você investe em Poupança ou produtos de investimento, ganha raspinhas na hora e pode levar diversos prêmios para casa, finaliza o gerente da unidade.