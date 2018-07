Sociedade Rural promove mais um leilão de gado em Quedas

Vem aí o 6º Bezerraço de bezzeras e bezerros, cria, engorda e cruzamento industrial. O leilão será no sábado dia (07), no Parque de Remates da Sociedade Rural do Iguaçu (SRI), em Quedas do Iguaçu.

De acordo com o Presidente da SRI Lirio Tasca, existe uma expectativa muito boa de comercialização tendo em vista que o pecuarista está interessado em vender os bezerros pra não chegar ao período de inverno sem pastagem. Estarão sendo colocado à disposição dos interessados algo em torno de 900 cabeças, frisa Tasca.Tasca comenta que durante a sua gestão já foi investido mais de R$ 150 mil em infraestrutura na sociedade Rural. Um dos grandes sonhos era cobrir as passagens entre as mangueiras para que o pecuarista possa circular e ver o gado mesmo com chuva, comenta.

Lirio Tasca diz que tem a sensação de dever cumprido. É dois anos de aprendizado. Eu praticamente desconhecido alguns sócios não acreditava, mas buscamos o apoio dos sócios, estamos conseguindo fazer uma gestão boa, disse.

CONFIANÇA

Muito orgulho é o que sinto por terem depositado a confiança para conduzir uma entidade dessa magnitude. Leilões com diferencial de ofertar animais de qualidade, o que permite levarmos e mostrarmos a qualidade da nossa pecuária para os planteis dos melhores pecuaristas, e mais gratificante ainda e podermos levar o nome Quedas do Iguaçu para todo o Brasil, finalizou Lirio Tasca.

Realização: Sociedade Rural de Quedas do Iguaçu e Panorama Leilão