 Tentativa de homicídio é registrada a plena luz do dia em Quedas

Na manhã de hoje (20), perto das 10h20, um jovem, identificado como Sandro Gabriel dos Santos, foi baleado em Quedas do Iguaçu, no Ginásio Tarumã.

Estavam ocorrendo durante essa manhã os jogos escolares (JEPS) no ginásio do município quando foram ouvidos os disparos que acertaram Sandro.

De acordo com populares, o adolescente estava dentro do ginásio de esporte quando ouviram disparos de arma de fogo e houve uma agloremação de pessoas correndo para todos os lados. O adolecente atingido percoreu mais de 100 metros do local de onde levou os tiros.

Ainda segundo a polícia, o adolescente foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Quedas, local onde recebeu os primeiros cuidados.

A vítima foi socorrida pela ambulância do SAMU e está em estado estável. Não há informações oficiais sobre a autoria e motivação da tentativa do crime que foi praticado em plena luz do dia.

Logo que acionada, a Polícia Militar controlou a situação e realizou busca do acusado, porém até o momento ninguém foi preso.